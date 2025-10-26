José Manuel Rodríguez Haya es designado nuevo gerente general de Petroperú

El Directorio de la empresa estatal nombró a Rodríguez Haya como gerente general encargado, destacando su amplia trayectoria de más de tres décadas en Petroperú y el sector público.

El Directorio de Petroperú designó como gerente general encargado a José Manuel Rodríguez Haya, a partir del 25 de octubre de 2025, mediante el Acuerdo de Directorio N.º 126-2025-PP, aprobado el día anterior. La designación busca fortalecer la gestión de la empresa estatal en un contexto de reestructuración y optimización de sus operaciones.

Rodríguez Haya es abogado y cuenta con una maestría en Psicología del Trabajo y las Organizaciones por la Universidad de San Martín de Porres. Además, posee estudios de especialización en finanzas, dirección y gestión empresarial en reconocidas instituciones como la Universidad del Pacífico, la Universidad de Piura y la Universidad de Navarra (España), entre otras.

El nuevo gerente general cuenta con más de 32 años de experiencia en Petroperú y en el sector público, donde ha ejercido diversos cargos gerenciales y de jefatura en la Oficina Principal, Refinería Talara y Refinería Conchán. También ha sido gerente general, director y asesor de la Alta Dirección en la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (Sunafil).

RETOS Y DESAFÍOS

Antes de asumir este nuevo cargo, Rodríguez Haya se desempeñaba como gerente corporativo de Administración y asesor del Directorio de Petroperú. Su designación responde al objetivo de asegurar la continuidad de las operaciones y el fortalecimiento institucional de la compañía energética más importante del país.