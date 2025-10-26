Más de 100 mil atenciones en centros laborales realizó “Prevenir EsSalud” en lo que va del año

"Yo trabajo en horarios rotativos y muchas veces no puedo ir al hospital por falta de tiempo. Pero ahora es diferente. Los doctores de EsSalud vienen a la empresa y nos hacen diversos exámenes médicos. Eso nos ayuda mucho en nuestro bienestar”, comenta el trabajador Freddy Villar, tras participar en una jornada de salud preventiva de la estrategia “Prevenir EsSalud” en su centro laboral.

Esta iniciativa del Seguro Social de Salud (EsSalud) lleva los servicios médicos al entorno laboral de los asegurados, facilitando la prevención, el diagnóstico temprano y el tratamiento oportuno de enfermedades. A través de un trabajo articulado entre diversas áreas, se brindan atenciones preventivas y promocionales de manera coordinada y eficiente.

Solo entre enero y septiembre de este año, “Prevenir EsSalud” ha brindado un total de 100 030 atenciones a los trabajadores de 89 empresas a nivel nacional, gracias a convenios firmados en 30 redes prestacionales y asistenciales de la seguridad social.

Los asegurados acceden a controles de peso, despistajes de diabetes, hipertensión y cáncer de cuello uterino, mama y próstata, entre otros servicios. En muchos casos se han detectado tempranamente cuadros de síndrome metabólico, obesidad y sobrepeso, y se brinda a los trabajadores talleres con profesionales en nutrición, enfermería y psicología.

“No solo nos hicieron análisis de sangre para descartar enfermedades. También nos dieron charlas de nutrición y hasta aprendimos a preparar alimentos saludables. Es una gran ayuda que EsSalud venga a nuestro centro de trabajo. No debería perderse esa costumbre", expresa Miguel Sotelo, otro trabajador, quien gracias a “Prevenir EsSalud” ha aprendido a prepararse sanguches bajos en sal.

Esta estrategia del Seguro Social de Salud se enmarca en el fortalecimiento de la atención primeria, uno de los principales ejes de gestión del presidente ejecutivo, Dr. Segundo Acho Mego. “Además de acercar la salud a los lugares de trabajo, nuestro programa ‘Prevenir EsSalud’ ayuda a descongestionar los servicios de consultas externas de los establecimientos de salud de nuestra institución. Es parte del plan de desembalse de citas que estamos ejecutando”, indica el titular de EsSalud.