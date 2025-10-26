Presidente Jerí: Gobierno evalúa "mejoras" en la normativa que regula el estado de emergencia

El presidente José Jerí realizó hoy un nuevo operativo de coordinación de instituciones en el marco del estado de emergencia, esta vez llegó a Lima sur. En un alto de su recorrido dijo que la próxima semana habrá anuncios de modificatorias sobre el dispositivo.

El mandatario estuvo en la Central de Monitoreo y Videovigilancia del municipio de Villa María del Triunfo y luego fue a la Comisaría Pamplona Alta II, en San Juan de Miraflores, a fin de verificar el trabajo articulado entre la Policía Nacional y el Serenazgo.

LABORES DE SUPERVISIÓN

"En estos recorridos hemos podido constatar que existen algunos aspectos que deben perfeccionarse en el planteamiento del estado de emergencia, especialmente en el ámbito operativo. La próxima semana se publicará una actualización con las mejoras correspondientes, basadas en la experiencia obtenida durante estos días", manifestó.

Jerí Oré dijo también que la medida tendrá éxito si es que existe articulación permanente de todas las autoridades, si estas se involucran en las labores de supervisión y se ejecutan las acciones de acuerdo con lo establecido en el decreto que sustenta el estado de emergencia.