Incautan 24 "bazucas de luces" que eran transportadas sin autorización en límite de Chorrillos y SJM

Inspectores de la Superintendencia Nacional de Control de Servicios de Seguridad, Armas, Municiones y Explosivos de Uso Civil (Sucamec), en coordinación con la Policía de Carreteras, incautaron veinticuatro bazucas de luces que carecían de autorización.

Los pirotécnicos eran transportados a bordo de un mototaxi de placa 9944-2B que transitaba por las inmediaciones del puente Alipio, en el límite entre los distritos de Chorrillos y San Juan de Miraflores.

Condiciones de transporte

Las bazucas de luces, que en las últimas semanas están siendo empleadas de manera temeraria durante protestas violentas, estaban dentro de dos cajas ocultas en bolsas plásticas de color negro. Las bolsas viajaban abiertas sobre el suelo del mototaxi, pese a que cualquier incidente durante su traslado podría haber afectado su estabilidad o activarlas en plena vía pública.

Intervenidos y falta de documentación

La intervención se realizó en el marco del estado de emergencia para Lima Metropolitana y el Callao. Al momento de la intervención, una mujer que se identificó como propietaria de los pirotécnicos trató de minimizar el hallazgo.

Sin embargo, no pudo brindar la documentación que acreditara el origen legal de los productos, ni los permisos necesarios para su traslado. La persona fue trasladada junto con el conductor del mototaxi al Departamento de Investigación Criminal (Depincri) de Barranco-Chorrillos para las investigaciones correspondientes.