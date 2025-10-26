Presidente José Jerí participó en homenaje al Señor de los Milagros en el Callao

El presidente de la República, José Jerí, participó este domingo 26 de octubre en el homenaje al Señor de los Milagros en el Callao. La última vez que el Cristo de Pachacamilla visitó la provincia constitucional fue el 23 de octubre del año 2003.

La presencia del mandatario se dio en el marco del retorno de la sagrada imagen del Cristo Moreno al Primer Puerto luego de 22 años, en un evento de alto significado espiritual y simbólico para la comunidad chalaca.

Recorrido y logística

La participación del jefe de Estado se produjo durante la ceremonia religiosa celebrada en el cruce de las avenidas Sáenz Peña y República de Panamá, punto final del recorrido del Nazareno Móvil. La imagen había partido horas antes desde el Santuario de las Nazarenas, en el Cercado de Lima, para cumplir una ruta cuidadosamente organizada.

El recorrido incluyó avenidas como Tacna, Nicolás de Piérola, Óscar R. Benavides, Tingo María, Mariano Cornejo, Universitaria, La Marina, Guardia Chalaca y Sáenz Peña. La jornada movilizó a miles de personas, quienes acompañaron con cánticos, oraciones y gestos de agradecimiento el retorno de la imagen.

Operativo de seguridad y puntos de atención

La Municipalidad Provincial del Callao, en conjunto con la Hermandad del Señor de los Milagros, fue responsable de la planificación y ejecución del evento. De acuerdo con las autoridades locales, se dispuso un operativo de seguridad y control de tránsito que permitió el desarrollo ordenado de la jornada. Asimismo, se habilitaron puntos de atención médica y zonas de asistencia para adultos mayores y personas con movilidad reducida.