¡No es tu internet! reportan caída app del BCP y Yape: usuarios incómodos por no acceder a sus cuentas

En la mañana, varios usuarios informaron en redes sociales sobre la caída de los servicios del Banco de Crédito del Perú (BCP). La banca por internet de la conocida entidad se encuentra inactiva.

Asimismo, la billetera digital Yape presenta fallas que impiden realizar transferencias entre usuarios, en ambos casos muestra mensajes de error a quienes intentan acceder a sus cuentas.

PERSONAS AFECTADAS

Los reportes se difundieron principalmente a través de X, donde las personas afectadas, bastante incómodas, comentaron que no podían ingresar ni operar desde hace varios minutos en las plataformas.

Al respecto, informa La República, el Banco de Crédito del Perú señaló que su equipo está trabajando para solucionar a la brevedad posible las fallas presentadas y se restablezca el sistema.