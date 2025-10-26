Chofer de combi es asesinado a balazos en pleno estado de emergencia: ataque sería por extorsión

Un conductor de combi fue asesinado a balazos mientras transitaba por la avenida Néstor Gambetta, cerca del nuevo Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, en el Callao, durante la noche del último viernes en pleno estado de emergencia.

La víctima fue identificada como Walter Leoncio Sandoval Castro (53), quien murió al instante al recibir varios impactos de bala frente a varios pasajeros. Según testigos, los criminales interceptaron la unidad a bordo de una motocicleta cuando esta ya se dirigía a su último paradero.

Ataque sería por extorsión

Tras el ataque, los criminales dejaron una misiva firmada por la banda criminal "Los Chukis", que llevaba una bala como señal de intimidación. "Esto es para todas las combis de Ventanilla y Pachacútec con dirección a Lima y Callao", se lee en la carta, que también incluye un número de contacto.

Pasajero herido y amenazas a empresa

Uno de los pasajeros del vehículo resultó herido durante el criminal ataque, al recibir un balazo en la pierna izquierda, por lo que fue trasladado de emergencia al hospital Alberto Sabogal del Callao. Los familiares de Sandoval Castro llegaron a la zona y lamentaron el hecho, en medio de escenas de mucho dolor, según confirmaron testigos del incidente.

La empresa de transporte recibía amenazas desde hace un tiempo, según dijeron algunos testigos. Los peritos de la Policía llegaron al lugar para recopilar pruebas que lleven a detener a los implicados en este hecho.