Ministro de Vivienda: Se evalúa otorgar bonos a familias afectadas por incendio cerca del Congreso

El ministro Wilder Sifuentes informó que el Ejecutivo viene evaluando medidas inmediatas en favor de las familias damnificados por el voraz incendio registrado, la tarde de ayer, en un inmueble cerca al Congreso de la República.

En ese sentido, el titular de Vivienda indicó que primero se deberá declarar en emergencia la zona para proceder con la entrega de la ayuda humanitaria a los afectados, que consistiría, entre otros beneficios, otorgarles bonos.

POR DESPLOMARSE

Señaló que trabajan en conjunto con la Municipalidad de Lima, cuyos representantes en estos momentos realizan el empadronamiento de los damnificados por el siniestro, que afortunadamente no dejó heridos ni fallecidos.

El predio es una quinta construida de adobe y quincha, ubicado en la cuadra 6 del jirón Junín, funcionaban comercios en el primer piso, mientras en el segundo piso había viviendas, tras el siniestro está por desplomarse.