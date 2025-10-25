Celulares, chips, televisores y más artefactos son encontrados en celdas de penales de Lurigancho y Ancón

Durante los operativo​s realizados por personal del Instituto Nacional Penitenciario (INPE) y la Policía Nacional del Perú (PNP), se incautaron celulares, chips y televisores, en las celdas de los penales de Lurigancho y Ancón 1.

Hallazgos en penal de Lurigancho y Ancón 1

El INPE reportó que en el penal de Lurigancho se realizó la incautación de artefactos eléctricos no autorizados, como cafeteras, televisores, ventiladores, congeladores, hervidores y hasta de parlantes.

Solo el penal Ancón 1, el operativo permitió hallar tres celulares, seis cocinas artesanales, nueve pastillas de marca sidenafilo, cinco relojes, objetos punzocortantes y tomacorrientes, entre otros elementos prohibidos dentro del régimen carcelario.

Cómo se realizaron los operativos

La intervención en Lurigancho se realizó en el pabellón 11, recorriendo sus tres niveles bajo la dirección del director de Seguridad Penitenciaria y el subdirector de Seguridad de la Oficina Regional Lima, con el apoyo de 40 agentes penitenciarios.

Mientras que en Ancón 1, colaboraron más de 140 personas entre agentes del Grupo de Operaciones Especiales (GOES) del INPE, efectivos de la PNP y agentes penitenciarios. La brigada canina del INPE intervino en la revisión de los pabellones 1, 2 y 8, así como patios, cocinas, servicios higiénicos y áreas comunes. La acción fue supervisada por el comandante general Óscar Arriola.