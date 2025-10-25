Marcha del 25 de octubre: Mininter asegura que brindarán garantías bajo el marco del estado de emergencia

El ministro del Interior, Vicente Tiburcio, aseguró que brindarán las garantías ante las movilizaciones convocadas para este sábado 25 de octubre, que se darán en pleno estado de emergencia en Lima y Callao.

Ante la nueva convocatoria de marcha por la denominada 'Generación Z' para pedir justicia por la muerte de Eduardo Ruiz, cantante urbano conocido como 'Trvko', el titular del Mininter afirmó que se respetarán los derechos dentro del marco constitucional establecido.

"Las garantías siempre daremos dentro del marco constitucional y dentro del marco de lo que ha establecido el estado de emergencia. Nosotros respaldamos a todos los ciudadanos, sea la Policía Nacional y los ciudadanos de bien", declaró Tiburcio.

Brindarán garantías

Por su parte, el comandante general de la Policía Nacional del Perú, el general Óscar Arriola Delgado, aseveró que su institución dará todas las garantías del caso para el libre tránsito, mientras que estas no alteren el orden público.

Movilizaciones simultáneas

Para este sábado hay dos convocatorias a movilización simultáneas. Por un lado se tiene una marcha que se concentrará en Campo de Marte en respaldo a la Policía Nacional, también llamada 'Marcha por la Paz', y otra fue convocada por la 'Generación Z' y colectivos que protestan contra el Gobierno y el Congreso ante la muerte de 'Truko' durante la última protesta del 15 de octubre.