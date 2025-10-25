Alerta por sedante Edetoxin: Minsa inmoviliza lote por brote de bacteria que afectó a 28 pacientes

El Ministerio de Salud (Minsa) informó que se inmovilizó el 100% del lote ABO25001 del medicamento Edetoxin 200 mcg/2mL (utilizado como sedante), por estar relacionado a casos de la bacteria Ralstonia pickettii, causante de infecciones en los servicios de salud.

Además, se dispuso el cierre temporal del laboratorio Nordic Pharmaceutical Company S.A.C., según informó el viceministro de Salud Pública, Ricardo Peña. Además, detalló que se identificaron 28 casos de infección, de los cuales 13 se dieron en el INSN San Borja y los otros en tres hospitales, una clínica y en un centro médico de diálisis.

Investigación y acciones

Tras la detección del brote en el Instituto Nacional de Salud del Niño (INSN) de San Borja, el Ministerio de Salud realizó una investigación para determinar la fuente de infección y contaminación. "Durante el procedimiento de calidad, hemos tomado muestras de un listado de medicamentos y se realizaron ensayos de esterilidad para identificar patógenos. Estos ensayos demoran 21 días", indicó Peña.

Sin embargo, al día 16 se identificó el crecimiento de un microorganismo en el Edetoxin, lo que motivó la emisión inmediata de la Alerta Sanitaria N° 116-2025. El viceministro precisó que, de los 24,000 frascos importados de la India, se han recuperado 20,251 en las primeras 40 horas, equivalentes a más del 84% del lote contaminado.

Descartan fallecidos y pacientes dados de alta

Peña aclaró que "ningún fallecido está vinculado al medicamento contaminado Edetoxin" y que de los 28 pacientes identificados, 15 ya recibieron el alta médica. El medicamento no se prescribe de manera ambulatoria en farmacias, sino que se aplica exclusivamente a pacientes hospitalizados en unidades de cuidados críticos.

Emiten alerga epidemiológica

El Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades (CDC Perú) emitió la alerta epidemiológica AE–CDC Nº006-2025 dirigida a establecimientos de salud públicos y privados. El Minsa también informó que está "cursando la información a Procuraduría para que se tomen las acciones correspondientes de índole civil y penal" contra los responsables.