"JJ", "El Jorobado" y más de 40 reos son trasladados a pabellón de máxima seguridad en penal Ancón I

El presidente de la República, José Jerí, encabezó el traslado de 45 reos considerados de alta peligrosidad al nuevo pabellón de régimen cerrado del Penal Ancón I. La actividad contó con la presencia del ministro de Justicia y Derechos Humanos, Walter Martínez, y del jefe del Instituto Nacional Penitenciario (INPE), Iván Paredes.

El titular de Justicia informó este sábado, que entre los internos de alta peligrosidad trasladados se encuentran Yojairo Arancibia, alias 'JJ', brazo armado de 'El Monstruo', y Adam Smith Lucano, alias 'El Jorobado'.

"Hemos seleccionado a los internos de más alta peligrosidad. Como verán, el traslado ha consistido en internos que están por delitos de sicariato, de extorsión, homicidio calificado, secuestro. Y son los más peligrosos", sostuvo Walter Martínez durante el operativo.

Medidas de seguridad implementadas

El ministro Martínez explicó que los internos contarán con medidas más estrictas de control en el nuevo pabellón. "Los internos en este pabellón saldrán al patio dos horas al día y tendrán un régimen de visitas cada 15 días, así como la prohibición expresa de que no estén en los pasadizos, además que en ningún momento estén solos", detalló.

Un bus del INPE llegó al penal para trasladar a los reos de máxima seguridad, quienes uno a uno fueron exclamando sus delitos y los años de condena que tendrían. Este operativo se realizó con el objetivo de reforzar la seguridad interna en los centros penitenciarios durante el estado de emergencia vigente en Lima y Callao.