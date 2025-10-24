Exalcalde Rafael López Aliaga dona a la Municipalidad de Lima valiosas obras de arte religioso

El Concejo Metropolitano de Lima aprobó por unanimidad la donación de 24 obras de arte religioso del ex exalcalde de Lima Rafael López Aliaga a la comuna. Las piezas están destinadas para la decoración de la Capilla de Adoración de la Santísima Eucaristía, ubicada en el Palacio Municipal de Lima. Las obras resumen la pasión y muerte de Jesucristo.

El gesto del exalcalde limeño fue saludado por los regidores, quienes resaltaron el valor religioso y artístico de las piezas. Agradecieron a Rafael López Aliaga y aprobaron la donación de manera unánime.

Entre las piezas figuran el Copón cerrado de plata; Cáliz de plata con patena con baño de oro; Cuadro de la coronación de la Virgen con San José y cinco santos peruanos; Cuadro de adopción de los Reyes Magos; Cuadro Jesús es condenado a muerte (Serie de Vía Crucis).

También, Cuadro Jesús con la cruz a cuestas (Serie Vía Crucis); Cuadro Jesús cae por primera vez (Serie Vía Crucis); Cuadro Simón Ayuda a Jesús a cargar su cruz (Serie Vía Crucis); Cuadro La Verónica limpia el rostro de Jesús (Serie Vía Crucis); Cuadro Jesús cae por segunda vez (Serie Vía Crucis); Cuadro Jesús consuela a las mujeres de Jerusalén (Serie Vía Crucis); Cuadro Jesús cae por tercera vez (Serie Vía Crucis).

Se suma, Cuadro Jesús es despojado de sus vestiduras (Serie Vía Crucis); Cuadro Jesús es clavado en la cruz (Serie Vía Crucis); Cuadro Jesús muere en la cruz (Serie Vía Crucis); Cuadro Jesús es bajado de la cruz (Serie Vía Crucis), Cuadro Jesús es puesto en el sepulcro (Serie Vía Crucis); Cuadro con ángeles; Cuadro de Santiago Apóstol; Paneles de madera tallada y calada policromada en bronce; Cortina de terciopelo.