Marcha de la Generación Z: ministro Tiburcio pide no dañar propiedad pública y privada durante protesta

El colectivo 'Generación Z' ha convocado a una nueva movilización para este sábado 25 de octubre contra el Gobierno y el actual Congreso. Al respecto, el ministro Vicente Tiburcio, pidió a los manifestantes no dañar la propiedad pública y privada durante la protesta.

Asimismo, el titular del Interior sostuvo que darán todas las garantías necesarias y el resguardo policial a la referida movilización, "de acuerdo con lo que dicta el marco constitucional y lo establecido en el estado de emergencia por la inseguridad ciudadana".

ESTOY CON ELLOS

"Nosotros respaldamos a todos los ciudadanos, sea la Policía Nacional del Perú y los ciudadanos de bien que están haciendo lo justo. Yo dije: estoy con ellos, pero no hagan daño, no ocasionen daños a la propiedad pública y privada", declaró a Exitosa.

Según se conoció, el punto de concentración será la Plaza Francia, a partir de las 3:00 p. m., Luego se trasladarán hacia Palacio de Justicia, donde esperarán la llegada de más grupos y colectivos sociales, para iniciar su recorrido hacia el Congreso desde las 4:00 p. m.