Octavo retiro de AFP: aportantes tienen tres oportunidades para presentar solicitud de desembolso

Foto Andina

Los afiliados que decidieron retirar sus fondos de la AFP, de hasta 4 Unidades Impositivas Tributarias – UIT (equivalente a 21,400 soles), tienen tres oportunidades para presentar la solicitud de desembolso que es solo vía internet, el registro no tiene ningún costo.

“Ya hemos iniciado con el ingreso de las solicitudes desde el día 21 de octubre. Es un retiro voluntario y está vigente hasta el 18 de enero, para lo cual tenemos tres cronogramas”, señaló a Andina la gerente de operaciones de AFP Integra, Shirley Parodi.

Foto Andina

CUALQUIER ORDEN

“Deben verificar cuál es el último dígito de su DNI y considerar que el primer cronograma va desde el 21 de octubre hasta el 18 de noviembre, con un dígito cada dos días. Del 19 de noviembre hasta el 3 de diciembre es un dígito por día. Y desde del 4 de diciembre hasta el 18 de enero pueden entrar los dígitos en cualquier orden”, agregó.

En esa línea, la Asociación de AFP señala que quienes desean conocer a qué entidad están afiliados pueden entrar al enlace de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP: servicios.sbs.gob.pe/serviciosenlinea, ingresando a la opción “Constancia de Afiliación AFP”.