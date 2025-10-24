Locales

Presidente Jerí: Próximamente daremos un balance de los primeros días del estado de emergencia

Dijo también que saldrá a recorrer las calles con las fuerzas del orden todas las madrugadas durante el estado de emergencia para recuperar la confianza de los ciudadanos.

Por tercer día consecutivo, el presidente José Jerí lideró diversos operativos en Lima y Callao con el objetivo de fortalecer las acciones a favor de la seguridad ciudadana y disminuir la delincuencia, en el marco del estado de emergencia.

"Próximamente estaremos dando a conocer el balance de los resultados alcanzados en los primeros tres días", declaró el jefe mandatario en un alto de su recorrido. Recalcó que permanentemente evalúan las acciones y metas trazadas.

DONDE NOS NECESITEN

Dijo también que saldrá a recorrer las calles con los miembros de las fuerzas del orden todas las madrugadas durante el estado de emergencia, para tratar de recuperar la confianza de los ciudadanos. A las visitas se sumarán los alcaldes.

"No habrá un solo día en que no salgamos a patrullar las calles mientras dure el estado de emergencia. Estaremos siempre acompañando a las autoridades. En las madrugadas vamos a estar ahí donde nos necesiten”, agregó.


