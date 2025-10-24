Presidente Jerí: Próximamente daremos un balance de los primeros días del estado de emergencia

Por tercer día consecutivo, el presidente José Jerí lideró diversos operativos en Lima y Callao con el objetivo de fortalecer las acciones a favor de la seguridad ciudadana y disminuir la delincuencia, en el marco del estado de emergencia.

"Próximamente estaremos dando a conocer el balance de los resultados alcanzados en los primeros tres días", declaró el jefe mandatario en un alto de su recorrido. Recalcó que permanentemente evalúan las acciones y metas trazadas.

DONDE NOS NECESITEN

Dijo también que saldrá a recorrer las calles con los miembros de las fuerzas del orden todas las madrugadas durante el estado de emergencia, para tratar de recuperar la confianza de los ciudadanos. A las visitas se sumarán los alcaldes.

"No habrá un solo día en que no salgamos a patrullar las calles mientras dure el estado de emergencia. Estaremos siempre acompañando a las autoridades. En las madrugadas vamos a estar ahí donde nos necesiten”, agregó.