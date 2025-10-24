Marcha de la Generación Z: Alianza Nacional de Transportistas se suma a protesta del 25 de octubre

Esta mañana, Julio Campos, vicepresidente de la Alianza Nacional de Transportistas, anunció que participarán en la marcha contra el Gobierno y el actual Congreso, convocada por el colectivo Generación Z, para este sábado 25 de octubre.

El dirigente dijo que se suman a la movilización pues existen leyes "pro crimen” aprobadas por el Legislativo que dificultaría la lucha contra la delincuencia, que actúa impunemente todos los días, sin temor, pese al estado de emergencia.

DARÁN GARANTÍAS

"Es difícil enfrentar la violencia con las leyes 'pro crímenes', que son más de 12. ¿Por qué no pueden derogarlas? Que son la 32108, 32130 y otras que siguen sosteniendo a lo que hoy estamos viviendo, una criminalidad total", dijo a Exitosa.

Tras conocerse el llamado de la 'Generación Z' a una nueva marcha, el comandante general de la PNP, Óscar Arriola, anunció que darán las garantías del caso para la jornada de este fin de semana, mientras estas no alteren el orden público.