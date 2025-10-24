Premier Ernesto Álvarez: Gobierno descarta reapertura de El Frontón por temas presupuestales

En amplia entrevista con Canal N, el premier Ernesto Álvarez señaló que el Poder Ejecutivo no continuará con el proyecto de reapertura del penal de El Frontón, la medida se tomó tras una evaluación de los expertos sobre los costos.

“No (retomaremos el proyecto), porque es demasiado caro y con ese dinero se puede hacer dos penales. Es más, ya tenemos el terreno del de Ica, que hay que impulsar, destrabar ese proyecto y concretarlo”, sostuvo.

ROSTRO EN MURALES

Dijo también que el gobierno descarta tajantemente impulsar la pena de muerte para delincuentes, pues la sanción no disuade "al malhechor violento", al contrario, luego su rostro aparecería "en los murales de las zonas peligrosas".

"No disuade al violento, al reincidente, al que ya ha sido capturado mentalmente por la violencia, al contrario, lo convierte en héroe y vamos a ver su rostro en los murales, lo convierte en un ejemplo para la juventud", indicó.