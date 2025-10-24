Comisario de Alfonso Ugarte tras visita de presidente Jerí: Lideraba operativo en el Centro de Lima

Esta madrugada, el presidente José Jerí llegó hasta la Comisaría Alfonso Ugarte, en el Cercado de Lima, como parte de un patrullaje nocturno en el marco del estado de emergencia; se mostró incomodo al no encontrar al comisario.

A su salida de la sede policial, el jefe de Estado señaló: “Me extraña mucho el comportamiento de esta comisaría. Debería estar en una posición de alerta, pero aparentemente en esta comisaria no pasa nada”.

VARIOS DETENIDOS

Minutos después de la visita del mandatario, RPP conversó con Juan Pineda, comisario de Alfonso Ugarte, quien aseguró que estaba en un operativo en el Centro de Lima justo cuando llegó el presidente a su dependencia.

El comandante PNP sostuvo que en las intervenciones que lideró, en la avenida Nicolás de Piérola, en el jirón Caylloma, en el jirón Camaná, entre otros puntos del Centro de Lima, se detuvo a una docena de sujetos sospechosos.