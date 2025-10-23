Policía en retiro pide al ministerio de la Mujer actuar contra Tatiana Astengo por presunta incitación a violación

Sergio Tecocha, abogado y policía en retiro, solicitó al Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP) evaluar las declaraciones de la actriz Tatiana Astengo, difundidas durante una manifestación en Lima el 15 de octubre, por presunta incitación a la violación de hijas de agentes policiales. El pedido busca que se consideren posibles acciones legales y medidas preventivas frente a un discurso que podría constituir violencia simbólica contra menores.

Durante la protesta, Astengo se dirigió a un efectivo policial asignado a la vigilancia de la marcha con expresiones que rápidamente se viralizaron en redes sociales: “Solo quieres plata. ¡Sirvengüenza! Grábame, y este recuerdo se lo voy a dejar a tu hija, que la van a violar este Gobierno de violadores”, expresó.

EXIGE MEDIDAS LEGALES

En su documento, Tecocha pidió al MIMP que “disponga la evaluación y eventual denuncia” conforme a la Ley N.° 30364 sobre violencia contra la mujer y los integrantes del grupo familiar. Además, sugirió que el caso sea remitido al Ministerio Público y a la Defensoría del Pueblo para su conocimiento y evaluación dentro de sus competencias institucionales.

El policía en retiro enfatizó que las expresiones de Astengo constituyen incitación a la violencia sexual, discriminación de género y afectan directamente los derechos de niños, niñas y adolescentes. Por ello, considera necesario que el MIMP reafirme públicamente su compromiso de garantizar un espacio de debate libre de violencia y adopte medidas para prevenir expresiones similares en el futuro.