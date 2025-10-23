“Nos sentimos indignados”: “Generación Z” critica a Oscar Arriola por defender al policía Magallanes tras muerte de ‘Trvko’

El vocero de la agrupación juvenil ‘Generación Z’, José Rodríguez Giraldo, criticó duramente las declaraciones del comandante general de la Policía Nacional del Perú, Óscar Arriola, quien calificó de “héroe” al suboficial Luis Magallanes, sindicado como presunto responsable de la muerte de Eduardo Ruiz conocido como ‘Trvko’ durante la marcha nacional del 15 de octubre en Lima.

Rodríguez señaló que las imágenes captadas por cámaras de seguridad demuestran que el disparo del efectivo policial impactó directamente contra el joven manifestante, lo que ha generado profunda indignación entre los integrantes de su colectivo. “Nos sentimos tan indignados con el comentario porque se ha demostrado en video que el suboficial ha disparado”, afirmó.

El vocero también denunció el uso excesivo de la fuerza por parte de la Policía Nacional del Perú durante las protestas recientes. Según precisó, varios ciudadanos fueron atacados con perdigones y bombas lacrimógenas, además de haber sufrido detenciones arbitrarias cuando solo ejercían su derecho a manifestarse.

“La policía ha disparado perdigones al cuerpo, bombas lacrimógenas, detenciones injustas y también agentes infiltrados sin identificación. Había ternas que se identificaban como civiles”, declaró Rodríguez.

POLÉMICA POR DECLARACIONES DEL COMANDANTE GENERAL DE LA PNP

Óscar Arriola generó controversia al asegurar en una rueda de prensa en Carabayllo que el suboficial Magallanes “es un héroe”, destacando su participación en operativos anteriores que habrían puesto en riesgo su vida. Además, indicó que el agente podría recuperar su libertad en las próximas horas, pues existirían elementos que lo eximen de responsabilidad penal en el caso de Eduardo Ruiz.