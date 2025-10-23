Fernando Rospigliosi sería denunciado por difamación agravada, revela abogado de la familia de ‘Truko’

Después de que el presidente del Congreso, Fernando Rospigliosi tildará a ‘terruco’ a Eduardo Ruiz Sanz, manifestante fallecido duranta la marcha de la Generación Z, quien era conocido como ‘Truko’, la familia de la víctima reveló que tomarán acciones legales contra el titular de la Mesa Directiva del Parlamento.

En medio de una entrevista en Exitosa, la defensa legal de la familia de Ruiz Sanz, Rodrigo Noblecilla, le recordó que el padre del artista de hiphop le compartió un documento para que ofrezca las disculpas correspondientes, sin embargo, hizo caso omiso, por lo que no descartó que actúen conforme a la ley.

"Si, se le envió la carta notarial como lo anunciamos en conferencia de prensa (...) esperamos que le llegue la carta notarial a Rospigliosi para que se rectifique si no vamos a querellarlo por el delito de difamación agravada", expresó.

DESTACÓ EL TRABAJO DE LUIS MAGALLANES

Tras conocerse que el agente Luis Magallanes fue el encargado de percutar su arma que terminó con la vida de ‘Truko’, Fernando Rospigliosi salió en defensa del efectivo de la PNP. “Magallanes debe ser reintegrado al servicio de inmediato, el solo cumplió con su deber”.