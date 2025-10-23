Congreso realizará reunión para ampliación del REINFO mañana viernes 24 de octubre

El presidente de la Comisión de Energía y Minas del Congreso, Víctor Cutipa, anunció que la reunión para debatir la ampliación del Registro Integral de Formalización Minera (REINFO) se llevará a cabo este viernes 24 de octubre en la Sala Francisco Bolognesi del Parlamento Nacional, en Lima. La sesión, inicialmente prevista en Arequipa, fue trasladada a la capital a pedido de varios congresistas.

Cutipa informó que la cita se desarrollará desde las 16:00 horas en modalidad semipresencial y virtual. La reubicación fue solicitada por los parlamentarios Patricia Juárez, Pasión Dávila y Roberto Sánchez, quienes argumentaron la necesidad de un espacio más adecuado para abordar las demandas de los mineros artesanales e informales que vienen exigiendo la ampliación del REINFO.

MINEROS EXIGEN AMPLIACIÓN DEL REINFO POR CINCO AÑOS MÁS

El debate sobre la extensión del registro llega en medio de las protestas que por tercer día consecutivo realizan mineros de pequeña escala frente al Congreso de la República. Los manifestantes piden una ampliación de cinco años y la reincorporación de más de 50 mil mineros que fueron excluidos del padrón tras una evaluación del Ministerio de Energía y Minas (Minem).

Cabe recordar que el exministro Jorge Montero anunció anteriormente la ampliación del REINFO hasta el 31 de diciembre de 2025 mediante el Decreto Supremo 012-2025-EM. Sin embargo, la medida fue considerada insuficiente por los trabajadores del sector, quienes aseguran que el proceso de formalización requiere un plazo mayor y un enfoque técnico más inclusivo.

Hasta el momento, el actual titular del Minem, Luis Enrique Bravo De La Cruz, no se ha pronunciado sobre el futuro del REINFO ni sobre las demandas de los mineros, mientras se espera que la comisión del Congreso defina los próximos pasos para una posible ampliación del registro.