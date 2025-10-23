Alcalde de Los Olivos denuncia falta de policías y militares pese al estado de emergencia

El alcalde de Los Olivos, Felipe Castillo, denunció que su distrito no cuenta con presencia policial ni militar pese a estar bajo estado de emergencia, a diferencia de otros sectores de Lima donde sí se observan operativos. El burgomaestre expresó su preocupación por el incremento de la delincuencia en Lima Norte, una de las zonas más golpeadas por el sicariato y las extorsiones.

Castillo señaló que, mientras en distritos como San Borja o Miraflores hay patrullajes constantes, en su jurisdicción no se percibe ningún refuerzo en la seguridad. “Necesitamos aterrizar el estado de emergencia para hacer control de identidad y patrullajes disuasivos en las zonas más calientes del distrito”, afirmó para Canal N.

“NO HAY POLICÍAS NI MILITARES EN LOS OLIVOS”

El alcalde recordó que antes de la declaratoria de emergencia sí se contaba con apoyo militar y patrullajes mixtos, pero tras el anuncio del Ejecutivo, las fuerzas del orden no se han hecho presentes. “En el pasado teníamos militares y los distribuíamos, pero ahora no; no vemos ni policías ni militares desde que se declaró la medida de excepción”, señaló con indignación.

Castillo hizo un llamado directo al ministro del Interior, Vicente Tiburcio, y al presidente José Jerí, para que dispongan acciones inmediatas en la zona norte de Lima. “Nuestros vecinos no ven ningún cambio. Los Olivos es uno de los distritos más afectados por las extorsiones y no podemos seguir desprotegidos”, enfatizó el burgomaestre.