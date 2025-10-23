Hoy vence detención preliminar del policía acusado de matar al rapero ‘Trvko’ durante protestas

El suboficial de la Policía Nacional del Perú (PNP) Luis Magallanes podría recuperar su libertad este jueves, tras cumplirse el plazo de su detención preliminar. El agente fue arrestado hace una semana, luego de ser identificado como presunto autor del disparo que acabó con la vida de Eduardo Mauricio Ruiz Sáenz, conocido artísticamente como Trvko, durante la protesta ciudadana del 15 de octubre en el Centro de Lima.

Como se recuerda, el comandante general de la PNP, Óscar Arriola, identificó públicamente al suboficial Magallanes como el responsable del disparo mortal. “El autor de ese disparo es el suboficial de tercera Luis Magallanes, perteneciente a la Dirección de Investigación Criminal”, declaró el 16 de octubre.

Aunque la Fiscalía solicitó prisión preventiva en su contra, la defensa legal de Magallanes, representada por el Instituto de Defensa Legal Policial (IDLP), presentó un recurso de habeas corpus para impedir que el policía sea internado en un penal. Según el documento, la detención habría vulnerado sus derechos fundamentales, entre ellos la libertad personal y la debida motivación en la resolución judicial.

La defensa de Magallanes alega que el agente actuó dentro del marco legal y que la ley N° 32181 impide dictar prisión preliminar o preventiva a policías que usan su arma reglamentaria durante funciones constitucionales.

PJ ADMITE HABEAS CORPUS

El Poder Judicial admitió a trámite el habeas corpus presentado por IDLP en favor del suboficial Magallanes y evalúa simultáneamente la solicitud fiscal de prisión preventiva. Mientras tanto, el agente policial permanece bajo custodia, a la espera de que el tribunal determine su futuro judicial en las próximas horas.