Eduardo Ruiz: borran enorme mural pintado en honor de cantante fallecido durante protestas

Fue borrado durante las primeras horas de hoy el mural pintado en homenaje al cantante Eduardo Ruiz, conocido como "Trvko", quien murió el 15 de octubre último, durante la marcha convocada por la 'generación Z'.

Artistas y ciudadanos decidieron rendirle un homenaje póstumo al destacado cantante de hip hop de 32 años, pintando un enorme en la pista auxiliar de la Vía Expresa Paseo de la República, en el distrito de La Victoria.

RESPONSABLES

Hasta el momento no hay responsables de esta acción, las cámaras de seguridad del lugar podrán identificar a los autores de este hecho, que causó indignación entre los amigos y familiares del fallecido artista.

Sobre el tema, José Rodríguez, vocero de la 'Generación Z', en entrevista con Exitosa cuestionó que estén intentando "borrar la libertad de expresión" de una parte de la comunidad artística del Perú.