Osmán Morote: ratifican cadena perpetua contra excabecilla del grupo terrorista Sendero Luminoso

El Poder Judicial ratificó la condena de cadena perpetua contra Osmán Morote, excabecilla de Sendero Luminoso, por su participación en el atentado terrorista en la calle Tarata, distrito de Miraflores, en 1992.

La Fiscalía logró que se declare improcedente la solicitud de excarcelación presentada por Morote, quien señaló que las condiciones en las que permanecía en el penal Ancón I atentaban contra su dignidad y salud.

VULNERABILIDAD FÍSICA

Asimismo, el terrorista Morote Barrionuevo apeló a la Ley N° 32181, que permite que los reos puedan acceder a la liberación cuando superan los 80 años de edad, informa RPP.

Tras lo presentado por la defensa de Morote, el Poder Judicial consideró que no reunían las condiciones para su excarcelación, pues no se logró acreditar el requisito de vulnerabilidad física o mental extrema.