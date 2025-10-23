Octavo retiro de AFP: si tu DNI termina en 0, hoy jueves 23 de octubre debes registrar tu solicitud

Foto Getión

ATENCIÓN. Si tu DNI termina en 0, debes registrar tu solicitud, para el retiro de hasta 4 UIT (equivalente a S/ 21,400) de tus aportes, el miércoles 22 y jueves 23 de octubre. No debes olvidar que el proceso es solo digital, todo empieza ingresando a la plataforma de tu AFP, donde te identificas con tu DNI y contraseña.

Si nunca accediste a la plataforma puedes crear un usuario. Tras ingresar, selecciona la opción “Retiro 4UIT”, revisa el monto disponible y elige cómo y dónde deseas recibir tu dinero, asegúrate de que los datos personales y bancarios sean correctos para evitar inconvenientes. Sigue estos pasos:

- Ingresa al portal virtual de tu AFP (Habitat, Prima, Integra o Profuturo).

- Inicia sesión con tu DNI y contraseña, o crea un usuario si aún no lo tienes.

- Selecciona la opción “Retiro 4 UIT” y verifica tu saldo disponible.

- Completa la solicitud y revisa los datos antes de enviarla.

- Elige una cuenta bancaria personal válida para recibir el dinero.

Este octavo retiro AFP está estructurado adecuadamente para evitar aglomeraciones e inconvenientes a los afiliados. Por eso, el cronograma se segmenta según el último número del DNI. El pago se efectúa en cuatro armadas mensuales.

Si no logras registrar tu solicitud en la ronda inicial por algún motivo, tendrás dos oportunidades más para hacerlo: la primera será el 20 de noviembre y luego tendrás que esperar el turno de rezagados que rige entre el 4 de diciembre y el 18 de enero.