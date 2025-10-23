Retiro de AFP 2025: conoce las horas en que puedes registrar tu solicitud con mayor rapidez

El registro de solicitudes para el retiro de fondos AFP 2025 se inició el martes 21 de octubre, tras la activación de las plataformas digitales de las administradoras del Sistema Privado de Pensiones (SPP). Los aportantes podrán retirar hasta 4 UIT, equivalentes a S/ 21 400.

El procedimiento es solo virtual y se realiza según el cronograma establecido por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS). El horario es el mismo para todas las AFP y será acuerdo con el último dígito del documento de identidad del afiliado.

Las plataformas están disponibles solo entre las 8:00 a.m. y las 6:00 p.m., de lunes a viernes, exceptuando feriados. Según informaron las personas que ya registraron sus solicitudes, de 8:00 a.m. a 9:00 a.m. es el horario en que el sistema es mucho más rápido.

Las páginas oficiales para el trámite son las siguientes:

AFP Habitat: https://retiro.afphabitat.com.pe

AFP Integra: https://www.afpintegra.pe

Prima AFP: https://www.prima.com.pe

Profuturo AFP: https://www.profuturo.com.pe

Para ingresar la solicitud, los aportantes deben tener a la mano su DNI, la clave web activa y una cuenta bancaria registrada en alguna de las entidades autorizadas por la SBS: BCP, BBVA, Interbank, Scotiabank, BanBif, Banco Falabella, Caja Huancayo o Banco de la Nación.