Presidente José Jerí sobre estado de emergencia: Esta vez la medida tendrá resultados positivos

Jefe de Estado dijo también, en tono categórico, que su gestión “no permitirá que la criminalidad siga imponiéndose en el país”.

Esta mañana, el presidente José Jerí supervisó los operativos de seguridad desarrollados en las zonas más afectadas por la delincuencia en la región Callao, en el marco del estado de emergencia.

En un alto de su recorrido realizado por La Perla, Callao Cercado y Ventanilla, el mandatario dijo que la medida adoptada por su gobierno hace dos días de ninguna manera será meramente declarativa.

ESTADO DE EMERGENCIA

Esta vez el estado de emergencia tendrá resultados positivos”, afirmó categórico Jerí Oré, remarcando que su gestión “no permitirá que la criminalidad siga imponiéndose en el país”.

Acompañaron al mandatario en su recorrido el alcalde Pedro Spadaro Philipps, el gobernador regional Ciro Castillo-Rojo Salas y la congresista Patricia Chirinos Venegas, informa Correo


