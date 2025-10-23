Presidente Jerí durante patrullaje por el Callao: Si se tienen que endurecer las medidas, se hará

El mandatario José Jerí realizó un patrullaje por el Callao, en el segundo día del estado de emergencia. El recorrido se inició anoche y terminó en las primeras horas de esta madrugada, el jefe de Estado visitó dependencias policiales y recorrió algunas calles del Primer Puerto.

Durante el recorrido, el presidente fue consultado por los periodistas sobre los recientes casos de inseguridad registrados en distintos puntos de la capital. Al respecto, reconoció que el estado de emergencia no implica que los crímenes dejen de ocurrir inmediatamente.

GOLPEAR LA DELINCUENCIA

“Estamos en el segundo día del estado de emergencia. Si se tienen que endurecer las medidas, se hará. El estado de emergencia no implica que no va a haber ningún acto delincuencial, sino que vamos a golpear a la delincuencia con más contundencia”, dijo.

Jerí Oré consideró que para contrarrestar la criminalidad, uno de los puntos importantes es saber de dónde consiguen las municiones de los delincuentes. “Es una tarea que tenemos que resolver y encontrar a los responsables; porque por algún lado salen”, agregó.