Generación Z convoca a una marcha tras muerte de Eduardo Ruiz: ¿Cuándo se realizará?

A una semana de haberse anunciado el fallecimiento de Eduardo Ruiz, joven artista conocido en el mundo del hiphop como ‘Truko’ en la marcha de la Generación Z el último 15 de octubre, los jóvenes de este grupo anunciaron una nueva movilización.

¿CUÁNDO Y DÓNDE INICIARÁ?

Por medio de una publicación compartida en redes sociales donde también hicieron la invitación a las barras bravas de diversos equipos del fútbol peruano, se conoció que las jóvenes que deseen realizarle un homenaje ‘Truko’, se reunirán en Plaza Francia, lugar donde Ruiz Sanz perdió la vida por un disparo realizado por un agente de la Policía Nacional del Perú (PNP), este sábado 25 de octubre a las 2:30 p.m.

Una vez, todos los integrantes de la Generación Z se encuentren reunidos, comenzarán a marchar hacía Palacio de Justicia, donde se tiene previsto que todos lleguen a las 5:00 p.m. y levantar su voz contra el Gobierno de José Jerí y Congreso.

Cabe mencionar que, ese mismo día también se ha convocado a una marcha en favor de la PNP, la cual tendrá como punto de concentración el Campo de Marte y pretende llegar a diversas zonas del Centro de Lima.