Tiktoker Lemon Pay en la mira por humillar a ciudadanos: “Estoy dando dinero a la gente pobre”

Si bien es cierto, las redes sociales son plataformas que sirven para dar a conocer a una persona, sin embargo, muchos de ellos, lo utilizan para crear contenido criticado por los cibernautas. Esta vez, el tiktoker Lemon Pay se encuentra en la mira.

¿QUÉ SUCEDIÓ CON LEMON PAY?

El creador de contenido difundió un video en su canal de YouTube donde lo calificó como un “experimento social”, donde las reacciones de sus seguidores no se hicieron esperar después de las grabaciones que compartió.

Durante su recorrido por diversas calles del Centro de Lima, se observa a Lemon Pay consultándoles a los ciudadanos si eran personas de bajos recursos para entregarles plata. “Estoy entregando dinero a gente pobre”, le pregunta a una adulta mayor, quien le respondió. “Claro”, a lo que el tiktoker lanzó la plata al suelo.

El comportamiento del creador de contenido iba a ser criticado de inmediato. Los cibernautas comenzaron a lanzarle fuertes calificativos por su “supuesto experimento”. “Esto no es ayuda, es una burla. Las personas mayores merecen dignidad y respeto”.