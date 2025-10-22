Antes de fallecer: "Trvko" auxilió a Luis Reyes durante marcha de la "Generación Z"

El portal Contranoticia difundió nuevas imágenes que reconstruyen los hechos ocurridos durante la última marcha de la "Generación Z", cuando Luis Robert Reyes, artista urbano más conocido como "Flipown", recibió un impacto en la cabeza que lo dejó en estado de coma.

Las imágenes difundidas por el citado medio revelan que el joven músico fue impactado por un objeto contundente en la cabeza aproximadamente a las 9:15 pm, cerca a las gradas que conducen a la Plaza San Martín.

Tras recibir el impacto, el fotógrafo Sebastián Castañeda, quien se encontraba a pocos metros de "Flipown", trató de auxiliarlo junto a otro grupo de manifestantes. En las imágenes también se observa la ubicación del cordón policial que permanecía arrojando bombas lacrimógenas.

"TRVKO" INTENTÓ AYUDARLO

Las imágenes también evidencian que Eduardo Ruiz Sáenz, también conocido como "Trvko", intentó auxiliar a "Flipown" tras ser atacado. Cabe precisar que Ruiz Sáenz perdió la vida momentos después tras un impacto de bala en el tórax por parte del suboficial de tercera, Luis Magallanes.