Estado de emergencia en Lima y Callao: estas son las medidas que regirán durante 30 días

El Gobierno dispuso un régimen de excepción por 30 días en el que se incluye apagón en penales, restricciones para motos lineales y permisos para desarrollar actividades masivas.

El Poder Ejecutivo oficializó el estado de emergencia en Lima Metropolitana y Callao por 30 días, a partir de las 00:00 horas del miércoles 22 de octubre, con el fin de enfrentar el avance del crimen organizado y los delitos violentos. La medida fue publicada en el Decreto Supremo N.º 124-2025-PCM y establece que la Policía Nacional del Perú (PNP) asumirá el control del orden interno con apoyo de las Fuerzas Armadas.

El presidente José Jerí anunció la decisión en un mensaje a la Nación, señalando que el país atraviesa una situación “crítica y alarmante” por el aumento de homicidios, extorsiones y asaltos. “Hoy iniciamos un nuevo capítulo en la lucha contra la criminalidad, con el propósito de restaurar la seguridad y la calma”, declaró. El decreto también dispone que las zonas de intervención serán determinadas por la PNP con base en inteligencia, estadísticas y mapas del delito.

Entre las principales medidas se incluyen la restricción de derechos constitucionales como la libertad y seguridad personales, la inviolabilidad de domicilio, la libertad de reunión y el libre tránsito. Asimismo, se establecen nuevas reglas para la organización de actividades masivas —religiosas, culturales o deportivas—, las cuales deberán contar con autorización previa de las autoridades competentes. Las actividades que no sean masivas podrán realizarse sin permiso.

MEDIDAS COMPLEMENTARIAS

El estado de emergencia contempla, además, patrullajes combinados y controles en zonas críticas. También se prohíbe el desplazamiento de dos adultos en una misma motocicleta, y se dispone el apagón nocturno en los establecimientos penitenciarios. En tanto, el Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana (Conasec) y los comités de coordinación e inteligencia estarán en sesión permanente durante todo el periodo de excepción.