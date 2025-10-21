UNMSM manda carta notarial a Jorge Montoya por decir que Sendero Luminoso está entre sus alumnos

La Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM) envió una carta notarial al congresista Jorge Montoya (Honor y Democracia) tras sus recientes declaraciones en donde aseguró que Sendero Luminoso se mantiene vivo entre su alumnado.

Como se recuerda, el parlamentario criticó duramente a los universitarios que salieron a protestar durante la última marcha de la "Generación Z" y aseguró que la referida organización terrorista se encuentra desplegando sus tentáculos en las universidades del país.

"Sendero Luminoso está en las universidades. Vayan a San Marcos y vean como amenazan a los profesores para que se plieguen a su lado. Si no reconocemos que estamos en está situación, estamos perdidos", señaló el legislador.

PIDEN RECTIFICACIÓN

En ese sentido, la Decana de América aseguró que las expresiones de Montoya Manrique "afectan el íntegro de la comunidad universitaria" y le exigió una rectificación pública al respecto.

"La generalidad de sus expresiones afectan el íntegro de la comunidad universitaria, la cual en su conjunto no tolera la violencia ni los extremismos, por lo que solicitamos que se rectifique públicamente y se evite declaraciones que menoscaban el prestigio de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos", se lee en la carta.