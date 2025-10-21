Phillip Butters oficializa su candidatura presidencial por Avanza País rumbo a las elecciones 2026

El periodista y conductor Phillip Butters oficializó su candidatura presidencial por el partido político Avanza País, de cara a las elecciones generales del 2026. La confirmación se dio en el marco del proceso interno de la agrupación, que definirá en las próximas semanas a su representante oficial.

Butters estará acompañado en su plancha por Fernando Altuve como primer vicepresidente y por la congresista Karol Paredes, quien postulará a la segunda vicepresidencia.

Como se recuerda, un día antes —el 20 de octubre—, César Combina también anunció su precandidatura presidencial dentro de Avanza País, aunque aún no ha revelado quiénes integrarán su plancha.

ELECCIONES PRIMARIAS

Las elecciones primarias en las agrupaciones políticas se realizarán el 30 de noviembre, y el 15 de diciembre será la fecha límite para que el Jurado Nacional de Elecciones proclame los resultados.

De esta manera, el país conocerá oficialmente a los postulantes que participarán en las Elecciones Generales del 12 de abril de 2026, con una eventual segunda vuelta programada para el 7 de junio.