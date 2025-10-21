Salvan a gatito atrapado en torre de alta tensión en El Agustino

Un inusual incidente en el distrito de El Agustino movilizó a los equipos técnicos de Luz del Sur, luego de que un gato quedara atrapado a gran altura en una torre de alta tensión. El hecho, reportado por vecinos de la zona, obligó a desplegar un operativo especial para evitar una tragedia tanto para el animal como para el suministro eléctrico.

Gracias a la rápida intervención de los técnicos, el felino fue rescatado sano y salvo tras un trabajo que combinó precisión técnica y sensibilidad ante el riesgo. La empresa uso una grúa y sogas para las maniobras que se realizaron bajo estrictos protocolos de seguridad, garantizando la protección del personal y del animal.

COMPROMISO CON LA PROTECCIÓN ANIMAL

A través de un comunicado, Luz del Sur reafirmó su compromiso con el bienestar animal y la actuación responsable en emergencias. “En Luz del Sur tenemos un profundo respeto y compromiso por el bienestar de los animales. Reiteramos nuestra voluntad de actuar siempre con responsabilidad y empatía en situaciones de riesgo como esta”, señaló la compañía.

El rescate fue aplaudido por los vecinos de El Agustino, quienes resaltaron la rápida respuesta del equipo técnico la compañía eléctrica. El video del rescate se viralizó rápidamente en redes sociales, donde usuarios destacaron el gesto humanitario y el compromiso de la empresa con los animales.