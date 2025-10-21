Alianza Universidad separa a Carlos Ascues, Alexi Gómez y Jesús Barco por indisciplina

El club Alianza Universidad de Huánuco decidió separar de forma inmediata a Carlos Ascues, Alexi Gómez y Jesús Barco, luego de que los tres futbolistas protagonizaran un escándalo fuera de las canchas. La institución informó que los jugadores infringieron las normas internas y que se inició un proceso de despido conforme a la legislación vigente.

El hecho se conoció tras un reportaje difundido por el programa Magaly TV La Firme, donde se observó a los deportistas compartiendo una tarde de piscina acompañados de mujeres y bebidas alcohólicas. Este episodio generó indignación en la directiva huanuqueña, que atraviesa una crisis deportiva en el Torneo Clausura 2025 y busca evitar el descenso.

COMUNICADO OFICIAL DEL CLUB HUANUQUEÑO

A través de un comunicado, Alianza Universidad señaló que los hechos “son contrarios a los principios y normas que rigen nuestra institución” y anunció el inicio del procedimiento disciplinario. “Ninguna conducta que atente contra estos valores será tolerada”, remarcó la directiva

El técnico Roberto Mosquera no contará más con los futbolistas para lo que resta de la temporada, mientras el club evalúa los descargos de cada uno dentro del proceso formal. La medida fue respaldada por los dirigentes e hinchas quienes han pedido que se respete la instituciòón deportiva.

Los tres jugadores, con pasado en clubes de primera división y experiencia en la selección peruana, habían llegado como refuerzos claves para revertir la mala racha del equipo. Sin embargo, el nuevo escándalo extradeportivo ha complicado aún más el panorama de Alianza Universidad, que ahora enfrenta el reto de asegurar su permanencia en la Liga 1.