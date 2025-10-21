Transportistas anuncian nuevo paro tras ataque contra Translicsa en SMP: "No tenemos miedo a las mafias"

Tras conocerse que la empresa Translicsa fue víctima de un atentado en San Martín de Porres (SMP), el gremio Transporte Unido anunció que estarían acatando un nuevo paro en los próximos días, debido a las medidas sin resultados que da el Gobierno.

De igual manera, desde el gremio aseguraron que no darán su brazo a torcer y no se verán amedrentados por las organizaciones criminales. “Comunicamos a las mafias, sicarios y bandas extorsivas, que sepan que no les tenemos miedo. Vamos a enfrentarlos con todo".

LLAMADO AL GOBIERNO DE JOSÉ JERÍ

A pesar de que se reunió con un sector de transportistas a pocos días de haber asumido el cargo de presidente, los integrantes del sector hicieron un llamado al Gobierno de José Jerí para que implementen medias drásticas. “Exigimos al Estado una respuesta firme, coordinada y efectiva. No podemos seguir sentándonos en mesas de diálogo sin resultados”.

Cabe mencionar que, durante su presentación en el Congreso, el titular del Ministerio del Interior (Mininter), Vicente Tiburcio, reveló que los conductores de las empresas de transportes serán resguardados por agentes de la Policía Nacional del Perú (PNP) en horarios especiales.