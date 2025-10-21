Los Olivos: alcalde pide declaratoria de emergencia por ola de criminalidad

A plena luz del día, dos extorsionadores armados desataron el pánico en Los Olivos al disparar más de diez veces contra una empresa de turismo ubicada en el Parque Internacional, frente al centro comercial Plaza Norte. El violento ataque, ocurrido el sábado a las cuatro de la tarde, fue registrado por las cámaras de seguridad de la municipalidad, donde se observa cómo los sujetos llegan en una motocicleta, abren fuego y luego escapan a toda velocidad.

De acuerdo con el alcalde de Los Olivos, Felipe Castillo, el atentado forma parte de un proceso de extorsión que esta empresa viene sufriendo desde hace cuatro meses. “Hace un mes dejaron un material explosivo que causó daños, y ahora han disparado 15 balazos contra la propiedad. Esto está generando gran preocupación entre los vecinos”, señaló el burgomaestre, quien precisó que el 50% de los delitos en el distrito son cometidos por personas que se movilizan en moto lineal.

El ataque se registró en la cuadra 5 de la avenida Tomás Valle, donde los disparos también impactaron en un vehículo estacionado. Vecinos de la zona indicaron que los atacantes serían extranjeros y recordaron que esta misma empresa ya había sido víctima de otro atentado, en el que los delincuentes detonaron un explosivo pese a la presencia de un patrullero de serenazgo.

ESTADO DE EMERGENCIA

Ante la ola de violencia, el alcalde Castillo pidió al presidente de la República cumplir su promesa de declarar el estado de emergencia en el distrito. “Le pedimos al presidente que pase del discurso a la acción. Se comprometió a prohibir la circulación de dos personas en una moto, pero hasta ahora no tenemos nada”, reclamó. En tanto, la municipalidad ha dispuesto seguridad permanente en el lugar para evitar nuevos ataques.