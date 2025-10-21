Comedor popular sufre tercer robo en SJL: denuncian que policía se demoró en atenderlos

Aunque la comisaría se encuentra a solo tres cuadras del comedor, los agentes no realizaron las pericias alegando que la escena estaba contaminada porque los encargados ingresaron previamente.

El comedor popular “Señor de los Milagros”, ubicado en San Juan de Lurigancho, fue víctima de un robo que dejó sin alimentos ni utensilios a más de setenta personas de escasos recursos que acuden diariamente para recibir un plato de comida.

Los delincuentes ingresaron por un orificio en la pared, revisaron cajones y se llevaron todo lo que encontraron a su paso. Los responsables del comedor relataron que los ladrones intentaron llevarse la cocina, pero no pudieron hacerlo porque estaba asegurada con una cadena. Ante la falta de alimentos y utensilios, tuvieron que suspender la atención a los beneficiarios.

Tras el robo, los administradores presentaron la denuncia en la comisaría del sector alrededor de las 3 de la tarde, pero —según dijeron— no fueron atendidos de inmediato. “La constatación policial fue recién a las seis. Nos dijeron que había un ministro visitando la dependencia, por eso se demoraron”, explicaron.

TERCER ROBO

Pese a que la comisaría está a solo tres cuadras del comedor, los agentes no realizaron las pericias correspondientes, alegando que la escena había sido contaminada porque los encargados ingresaron antes. Solo se limitaron a verificar los daños. Este es el tercer robo que sufre el comedor popular, y los administradores aseguran que los autores serían personas que frecuentan un fumadero cercano.