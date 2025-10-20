Rospigliosi arremete contra fiscales Vela y Pérez tras anulación del “Caso Cócteles”: “Gastaron millones en persecución política”

El presidente del Congreso, Fernando Rospigliosi, se pronunció tras el fallo del Tribunal Constitucional (TC) que declaró nulos los actos procesales del Ministerio Público en la investigación a Keiko Fujimori por el denominado "Caso Cócteles". El legislador fujimorista saludó la resolución del máximo intérprete de la Constitución y criticó duramente a los fiscales Rafael Vela Barba y José Domingo Pérez.

Durante una conferencia en el Parlamento, Rospigliosi señaló que el Equipo Especial Lava Jato “gastó millones de soles del erario público” en un proceso que, a su juicio, fue “ilegal y politizado”. “Han usado nuestros impuestos para perseguir a inocentes. En cualquier otro país, como Estados Unidos, estos fiscales ya habrían sido despedidos y sancionados”.

EL FALLO DEL TC CAMBIA EL RUMBO DEL CASO LAVA JATO

La sentencia del Tribunal Constitucional, presentada por la abogada Giulliana Loza, sostiene que los aportes de la constructora Odebrecht a campañas políticas no configuran delito de lavado de activos.

A raíz de esta decisión, el fiscal José Domingo Pérez pidió la suspensión temporal del juicio oral contra la exalcaldesa de Lima, Susana Villarán, hasta que se definan los alcances del fallo, ya que la defensa de Villarán ha empleado la misma tesis legal utilizada en el caso de Fujimori.

“La reprogramación de la audiencia programada para el 21 sea para el 26 de octubre y la Fiscalía pueda proceder conforme lo ordenado por el Tribunal Constitucional en la sentencia que beneficia a Keiko Fujimori Higuchi", expresó.