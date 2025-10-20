Video revela nuevas pistas sobre el impacto que dejó en coma a Luis Reyes durante protesta en Lima

El caso de Luis Reyes Rodríguez, joven músico conocido como Flipown, continúa generando conmoción a cinco días de las protestas del 15 de octubre en Lima. Un video inédito difundido por la periodista de Megáfono Manuela Camacho, revela el momento en que el manifestante fue herido gravemente en la plaza San Martín, presuntamente durante una represión policial con bombas lacrimógenas. Reyes permanece en coma en el hospital Loayza, mientras la Fiscalía aún no determina responsabilidades.

NUEVAS IMÁGENES Y TESTIGOS

El material audiovisual, de 1 minuto y 9 segundos, muestra los instantes previos y posteriores al impacto. En la grabación se observa cómo un grupo de policías lanza gases lacrimógenos a corta distancia, mientras los manifestantes retroceden. A los pocos segundos, varios jóvenes arrastran el cuerpo inconsciente de Reyes, cubierto de sangre.

Camacho, quien registró las imágenes, asegura que está dispuesta a entregar su celular a la Fiscalía para que el video sea autenticado. "En poco tiempo la Policía llegó y empezó a lanzar bombas lacrimógenas y a disparar lo que serían perdigones. Era peligroso porque te podía caer un disparo al cuerpo y eso era letal a poca distancia. Por eso me cubrí en una columna de la plaza y ahí logré captar en la transmisión a Luis Reyes ensangrentado en el suelo, sin reaccionar", relató a La República.

Otro testigo, Anthony Vilcas, gestor cultural, confirmó haber visto el impacto. "A eso de las 9 de la noche, yo estaba mirando hacia Nicolás de Piérola cómo lanzaban bombas lacrimógenas cuando en una de esas veo a Luis Rodríguez, a menos de tres o cuatro metros, tendido en el suelo con las piernas extendidas y ensangrentado", declaró.

FAMILIA EXIGE JUSTICIA

La comunicadora Ysamar Espino, pareja de Reyes, pidió que la Fiscalía investigue a fondo el caso y recoja las declaraciones de los testigos. “Hay un video que demuestra que lo que le impactó en el cráneo a Luis fue una bomba lacrimógena, tal como lo presume un médico. Queremos justicia porque todos nos dicen que, efectivamente, el impacto fue por un policía”, afirmó a La República.

Espino también denunció que no les quieren dar las imágenes de las cámaras de seguridad de la Municipalidad de Lima, las que habrían captado todo lo ocurrido durante la protesta y añadió que lo que las pruebas que han conseguido las obtuvieron sin apoyo policial.

Mientras tanto, el estado de Luis Reyes sigue siendo crítico pero estable. Los médicos del hospital Loayza monitorean su evolución, a la espera de una posible cirugía. La familia insiste en que las imágenes de las cámaras municipales deben hacerse públicas para esclarecer el caso y evitar la impunidad.