Señor de los Milagros: EsSalud brinda servicio de ambulancias y puestos médicos durante recorrido

Puestos de Hospital Perú están en puntos claves del Cercado de Lima y unidades del Servicio de Transporte Asistido de Emergencias tienen personal asistencial de primer nivel.




Con el corazón puesto en el servicio, el Seguro Social de Salud (EsSalud) ha desplegado durante la procesión dos puestos médicos itinerantes, a cargo del Hospital Perú, y tres ambulancias del Servicio de Transporte Asistido de Emergencias (STAE) para atender cualquier urgencia o emergencia médica que se presente durante el recorrido del Señor de los Milagros.

Para hoy, domingo 19, uno de los puestos médicos se ubica en Av. Grau 272 y más tarde se desplazará a Av. Grau 741, mientras que el otro estará en Jr. Abtao 293 y luego se ubicará a Jr. Sandia 266, los profesionales están listos para atender cualquier emergencia.

Además, hay dos ambulancias tipo II del STAE en cada punto médico de Hospital Perú y una unidad tipo III acompaña a la sagrada imagen del Señor de los Milagros en todo el recorrido. Las tres unidades tienen personal completo: un conductor, un médico y una enfermera, quienes se desplegarán en caso de emergencias.

De esta manera, EsSalud pone a disposición de los fieles del Cristo Moreno atención prehospitalaria, que incluye evaluaciones médicas, estabilización y traslado de pacientes en situaciones de urgencia y emergencia hacia centros asistenciales.


