Señor de los Milagros: EsSalud brinda servicio de ambulancias y puestos médicos durante recorrido

Con el corazón puesto en el servicio, el Seguro Social de Salud (EsSalud) ha desplegado durante la procesión dos puestos médicos itinerantes, a cargo del Hospital Perú, y tres ambulancias del Servicio de Transporte Asistido de Emergencias (STAE) para atender cualquier urgencia o emergencia médica que se presente durante el recorrido del Señor de los Milagros.

Para hoy, domingo 19, uno de los puestos médicos se ubica en Av. Grau 272 y más tarde se desplazará a Av. Grau 741, mientras que el otro estará en Jr. Abtao 293 y luego se ubicará a Jr. Sandia 266, los profesionales están listos para atender cualquier emergencia.

Además, hay dos ambulancias tipo II del STAE en cada punto médico de Hospital Perú y una unidad tipo III acompaña a la sagrada imagen del Señor de los Milagros en todo el recorrido. Las tres unidades tienen personal completo: un conductor, un médico y una enfermera, quienes se desplegarán en caso de emergencias.

De esta manera, EsSalud pone a disposición de los fieles del Cristo Moreno atención prehospitalaria, que incluye evaluaciones médicas, estabilización y traslado de pacientes en situaciones de urgencia y emergencia hacia centros asistenciales.