"Con miedo, pero lo hice": Giuliana Rengifo revela su temor a chequeos por antecedentes familiares de cáncer

La conocida cantante y conductora Giuliana Rengifo, embajadora de la campaña #ConMiedoPeroHazlo de la Liga Contra el Cáncer, reveló desde su experiencia personal cuán importante es realizarse chequeos periódicos de mamas.
El cáncer de mama es una enfermedad muy cercana a Giuliana debido a que su abuela materna falleció por esta condición. "En mi caso por tener antecedentes de cáncer al seno, por mi familia materna, sí tuve miedo por lo que podía pasar si tenía algo malo en mi seno porque soy cabeza de familia", comentó la artista.
Artista contó temor por mamografía y da consejos
La artista también comentó el temor que sintió al realizarse su mamografía. "Muchas cosas pasaron por mi cabeza, pero siempre con fe. Dios tiene el control, pero nosotros tenemos que siempre prevenir", añadió. "Cuando llegué a la Liga contra el cáncer, me daba un poco de temor ingresar y cuando estaba en la máquina se me pasaron muchas cosas en mi cabeza, pero siempre con fe".
Rengifo aconsejó a todas las peruanas a "Siempre es bueno prevenir, tomar fuerzas y vencer nuestros miedos, porque chequearte a tiempo te puede salvar la vida. No dejen pasar el tiempo".
Iluminación rosa por la prevención
Cada octubre, el mundo se une para recordar que la detección temprana del cáncer de mama salva vidas. Este 19 de octubre, la Liga Contra el Cáncer se sumó a la conmemoración del Día Mundial contra el Cáncer de Mama iluminando de color rosa la fachada de su centro detector principal, ubicado en Pueblo Libre.
La ceremonia de iluminación contó con la presencia de directivos, equipo médico especializado y colaboradores de la Liga, quienes ratificaron su vocación de servicio hacia las familias peruanas y recordando que el miedo no debe ser una barrera para cuidar la salud.