SJM: cae extranjero acusado de usar dron para rastrear a víctimas de extorsión

Agentes de la Policía Nacional del Perú (PNP) capturaron a un ciudadano venezolano acusado de integrar una organización delictiva que empleaba un dron para rastrear a comerciantes y empresarios que extorsionaban en distritos del sur de Lima.

El intervenido fue identificado como Jesús David Gonzales, de 37 años, quien fue sorprendido mientras dormía en su vivienda del asentamiento humano Villa Solidaridad, en San Juan de Miraflores.

Según las investigaciones preliminares, Gonzales cumpliría funciones de seguimiento y planificación de ataques dentro de una organización dedicada al cobro de cupos en zonas comerciales de Lima Sur y Villa El Salvador.

Modus operandi de banda

El coronel Holger Obando, jefe de la Brigada Especial contra el Crimen de Lima Sur, explicó que el dron incautado era utilizado para "monitorear los movimientos y traslados de sus objetivos". Consultado sobre las armas encontradas, el detenido aseguró que se las entregaron "los de la banda" para que las guardara, aunque no precisó la identidad de sus supuestos colaboradores.

Tecnología usada por banda y más detenidos

La Policía advirtió que este tipo de tecnología se está convirtiendo en una herramienta cada vez más frecuente entre bandas que operan en la capital. Durante la intervención también fue retenida la expareja del detenido, Elsi Gonzales Castillo, quien afirmó que se encontraba en la vivienda solo para buscar a su mascota enferma y negó residir en el inmueble.

Material encontrado e inicio de investigación

Durante el registro, la Policía halló dos pistolas, un revólver, 19 municiones, siete celulares, droga y un dron, presuntamente usado para seguir los movimientos de posibles víctimas de extorsión. El Ministerio Público abrió investigación contra el detenido por los presuntos delitos de peligro común, tráfico ilícito de drogas y extorsión.