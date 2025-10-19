Camión que trasladaba pirotécnicos ilegales fue intervenido en Lurín: tres personas fueron detenidas

La Policía Nacional intervino un camión que transportaba cerca 500 kilos de pirotecnia ilegal. El jefe de la Región Policial Lima, general Manuel Vidarte, indicó que el material podría haberse utilizado en próximas protestas.

La intervención se produjo a altura del kilómetro 39 de la antigua Panamericana Sur, en en el distrito de Lurín, cerca de la zona conocida como Santo Domingo. El operativo se ejecuto tras un prolongado trabajo de inteligencia.

DELITO DE PELIGRO COMÚN

El camión era conducido por Erick Malco Peralta (37) quien iba acompañado de su menor hijo. Además, se intervino a Iván Antonio Solorzano y un joven de apellido Broncano, ambos señalaron que residían en Huaraz.

El jefe de la región Lima Centro declaró que los tres intervenidos son investigados por la incursión en el delito de peligro común por la fabricación, transporte, depósito y uso de artefactos pirotécnicos, informa Exitosa.