Minjusdh crea comisión que evaluará apoyo económico para deudos de fallecido y heridos en protesta

El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (Minjusdh) informó de la creación de un grupo de trabajo multisectorial temporal para otorgar un apoyo económico a los deudos de personas fallecidas y heridas tras la movilización del pasado 15 de octubre.

Según indica la resolución Nº 0370-2025-JUS, publicada en El Peruano, la comisión se forma como respuesta de la institución a las protestas "que tuvieron como resultado el lamentable fallecimiento de una persona y otras con lesiones de gravedad".

El grupo estará presidido por el Minjush y conformado por el Ministerio de Salud y el Ministerio de la Mujer y poblaciones Vulnerables. Además, tendrá una Secretaria Técnica que recibirá los aportes institucionales administrativos para aplicar la propuesta normativa.

PROTESTA DEL 15 DE OCTUBRE

La instalación de la mesa de trabajo será convocada por la Secretaria General en un plazo no mayor de dos (2) días posteriores a la publicación de la resolución, y tendrá un plazo de diez (10) días tras su instalación, que puede ser prorrogable por una sola vez.

Las autoridades informaron que la violenta protesta del pasado 15 de octubre, dejó un fallecido, el cantante Eduardo Ruiz Sanz, y 120 personas resultaron heridas, entre policías y civiles. Algunos de los lesionados se encuentran en situación muy delicada.