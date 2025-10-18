Destruyen más de dos toneladas de explosivos incautados en Lima y Callao

La Superintendencia Nacional de Control de Servicios de Seguridad, Armas, Municiones y Explosivos de Uso Civil (Sucamec) encabezó la destrucción de más de 2,104 kilos de explosivos y materiales vinculados, incautados durante operativos de control y fiscalización en Lima y Callao.

Estas acciones se realizaron en coordinación con personal de la Policía Nacional Nacional del Perú (PNP), el Ministerio Público y la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat).

Materiales eliminados

El lote eliminado incluía cartuchos de dinamita semigelatinosa, detonadores, fulminante común, nitrato de amonio estabilizado, anfo, mecha de seguridad, hidrogel, cordón detonante y emulsión explosiva encartuchada.

Riesgo y entidades participantes

Todos estos materiales representaban un riesgo para la seguridad ciudadana y fueron decomisados en diversos operativos realizados en la capital y el primer puerto. El proceso de destrucción estuvo a cargo de personal especializado del Ejército del Perú y de la organización no gubernamental británica Mines Advisory Group (MAG) Internacional.

También participaron la Dirección de Explosivos y Productos Pirotécnicos de Uso Civil y la Jefatura Zonal Ica de Sucamec, en un operativo conjunto que buscaba eliminar definitivamente estos materiales peligrosos.